Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионский титул»

Парагваец Алексис Дуарте, выступающий за московский «Спартак», высказался насчет чемпионских амбиций «красно-белых».
«Спартак» созрел для борьбы за чемпионский титул. Осенью и в начале зимы мы набрали отличный ход и чувствовали себя превосходно. У нас есть огромное желание побороться за золото», - приводятся слова легионера на страницах «Чемпионата».
В заключительном матче перед зимней паузой в Премьер-лиге «Спартак» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» переиграл «Пари НН» со счетом 3:0. По итогам 18 туров чемпионата страны «красно-белые» с 37 баллами занимают третье место в таблице.
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