Аршавин объяснил прогресс нападающего «Спартака» Угальде

Бывший форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о прогрессе нападающего столичного «Спартака» Манфреда Угальде в плане результативности.
«Угальде не хватало игрока, который подсунет мяч, отыграется в стенку. Манфред нашёл общий язык с Барко. Если посмотреть, то Угальде две трети голов забил одним касанием», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний форвард провел 18 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По итогам 18 туров чемпионата страны «красно-белые» с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице.
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