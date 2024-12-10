Аршавин объяснил прогресс нападающего «Спартака» Угальде

«Угальде не хватало игрока, который подсунет мяч, отыграется в стенку. Манфред нашёл общий язык с Барко. Если посмотреть, то Угальде две трети голов забил одним касанием», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».