Канчельскис: «Спартак» двигается в правильном направлении»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах московского «Спартака».

«Спартак» — молодец, двигается в правильном направлении. Но неважно, как начнёшь, важно, как закончишь. Так что посмотрим на эту команду в конце сезона, тогда и будем делать выводы», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Отметим, что «Спартак» одержал шесть побед подряд в рамках Российской премьер-лиги, четыре последних были разгромными. Подопечные Станковича пропустили лишь в одном из шести победных матчей. Интересно, что «красно-белые» неудачно выступили в Кубке России, уступив по сумме двух матчей «Ростову», московский клуб продолжит выступление в Пути регионов.