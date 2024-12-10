Игрок «Спартака» Дуарте: «Станкович хочет всегда побеждать»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте поделился мнением о наставнике «красно-белых» Деяне Станковиче.
«Станкович хочет всегда побеждать. А для этого очень важно поддерживать высокую интенсивность игры. Мы должны много бегать и активно прессинговать. В этом главное изменение», - приводит слова парагвайского футболиста «Чемпионат».
В последнем матче перед зимним перерывом «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Пари НН». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. После 18 туров чемпионата России «народная команда» с 37 баллами располагается на третьей позиции в таблице.
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