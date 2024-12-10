​Пономарёв: «В российском футболе нет техничных футболистов»

Ветеран отечественного футбола и сборной СССР Владимир Пономарёв продолжает критиковать российский чемпионат и участвующих в нем игроков. Так, он заявил, что в российском чемпионате нет классных и техничных игроков, которые вызывали бы восторг зрителей.

- К сожалению, нет классных и техничных игроков, которыми можно было бы восторгаться. Неплохой Глушенков из «Зенита» был в первом круге. Прекрасно владеет левой ногой, а всё остальное не вызывает восторга, - цитирует слова Пономарёва Vprognoze.ru.

Напомним, что на данный момент в гонке бомбардиров лидирует Манфред Угальде из московского «Спартака» он забил пятнадцать голов. Российский чемпионат взял долгую паузу и возобновится только в марте.