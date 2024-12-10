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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Топ-6 и все остальные: почему в РПЛ произошло разделение

10 Декабря 2024 • 10:22 Комментировать (1)

Подошла к концу первая часть сезона Российской премьер-лиги, по итогам которой в турнирной таблице случилось серьёзное разделение. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему так произошло.

Деньги и качественная селекция

Сейчас в российском футболе действительно есть серьёзное разделение по финансам. Выше всех по этому показателю стоят «Зенит» и «Спартак», поскромнее бюджеты у «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара», а ЦСКА всегда был самым бедным топ-клубом, что не мешало ему в своё время добиваться серьёзных результатов. Однако между ЦСКА и клубами-середняками есть существенная разница. Возможно, где-то относительно близко «Ростов» и «Рубин», но вот дальше беда.

Конечно, большинство клубов стало тратить меньше денег на покупку легионеров после международного бана, однако сильнее это отразилось на середняках и аутсайдерах. В «Зените», «Спартаке» и остальных топ-клубах продолжают выступать очень сильные легионеры по нынешним меркам РПЛ, а вот в остальных командах действительно хороших исполнителей среди легионеров можно сосчитать по пальцам. Это говорит о качественной селекции наших ведущих клубов, которые в тяжелейшее время для отечественного футбола умудряются находить за разумные деньги хороших игроков, которые готовы ехать в Россию, несмотря на отсутствие еврокубков.

Конечно, не каждый трансфер топ-клубов является точным, но в текущей ситуации без этого никуда. К тому же не только российские, но и мировые гранды порой бьют мимо цели.

Подходящие тренеры

Кажется, что сейчас в топ-6 все тренеры находятся на своих местах. Сергей Семак просто безальтернативен для «Зенита» и имеет колоссальный кредит доверия на фоне шести чемпионств. За шесть лет он уже несколько раз успешно перестраивал игру своей команды, хотя в последние полтора года что-то идёт не так.

Мурад Мусаев — местный специалист, который работает в «Краснодаре» с 2011 года с перерывами. Начинал с академии и добрался до основной команды. Просто идеальный вариант для Сергея Галицкого и болельщиков кубанского клуба, ведь Мусаев как никто другой понимает, как должен играть «Краснодар».

Деян Станкович — именно такого харизматичного дядьки и не хватало «Спартаку». При этом, несмотря на свой грозный внешний вид, серб очень тепло общается со своими игроками, которые в свою очередь стараются отплатить ему за доверие.

Михаил Галактионов — идеальный тренер для нынешнего «Локомотива». Он прошёл все ступени российского футбола, начиная с юношей и заканчивая работой в РПЛ. Сейчас в «Локомотиве» собран российский костяк, где Галактионов постепенно раскрывает новые имена.

Марцел Личка — то, что нужно этому «Динамо». Руководство и болельщики хотят видеть атакующую игру, и кто как не Личка может поставить сумасшедший в хорошем смысле футбол? Однако проблемы с обороной чеху пока решить не удаётся.

Марко Николич — тот, кто в непростой момент дал результат в «Локомотиве». Сейчас у него схожая ситуация в ЦСКА. Команда здорово стартовала, но к зимнему перерыву сбавила обороты. Но давно известно, что Николич хочет перестроить игровую схему, просто не рискнул делать это по ходу сезона. Болельщики верят, что после длительных зимних сборов увидят новый ЦСКА.

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Нет «тёмных лошадок»

В последнее время мы неоднократно видели «Ростов», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург» и другие не самые статусные клубы на высоких позициях в РПЛ. Однако в текущем сезоне ничего подобного не происходит, но почему? Конечно, можно сказать, что сильно прибавили топ-клубы, но, кажется, что дело тут в другом. Многие клубы второго эшелона имеют различные проблемы. «Крылья Советов» погрязли в коррупционном скандале и внутренних разборках, «Рубин» Рахимова и «Ростов» Карпина нестабильны в плане игры и результатов, у «Факела» просто нет денег, а что происходит с «Ахматом» и «Оренбургом» вообще большая загадка. Сейчас нет клуба, который мог бы выстрелить, как пару лет назад это сделал «Ростов». Единственным ярким пятном выглядит «Акрон», но команда только первый год в РПЛ и многого от неё ждать не стоит. Возможно, в следующем сезоне ситуация изменится, но пока мы вынуждены констатировать тот факт, что у первой шестёрки конкурентов нет.

Фото: Globallookpess.com

Дмитрий Миляев

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Комментарии (1) Все комментарии
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Deda
10 Декабря 2024 в 11:49
Ничо так аналитика. Не бесспорная, конечно, но разумные доводы и выводы в наличии. На фоне бесконечных проспартаковских мазилок выглядит достаточно солидно. Поставил плюс.
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