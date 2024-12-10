Вера оценил результат «Химок» в РПЛ

Легионер подмосковных «Химок» Лукас Вера высказался о результатах своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В первой части сезона мы провели достаточно неплохие матчи. Результаты, конечно, не самые лучшие. Но нам надо быть спокойными, отдохнуть головой и вернуться после паузы лучше», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В последнем матче перед зимним перерывом «Химки» потерпели разгромное поражение от столичного «Динамо» со счетом 1:4. После 18 проведенных туров Премьер-лиги подмосковная команда набрала 16 баллов и находится на 13-й позиции в турнирной таблице.