Игрок «Спартака» высказался о срыве трансфера в «Валенсию»

Защитник Алексис Дуарте, выступающий за московский «Спартак», высказался насчет несостоявшегося перехода в испанскую «Валенсию».

«Я слышал об интересе «Валенсии». Не знаю, насколько конкретным он был. Если какие-то разговоры и велись, то далеко они не продвинулись», - передает слова футболиста «Чемпионат».

24-летний парагвайский защитник выступает за «народную команду» с 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дуарте провел семь поединков, в которых отметился голевой передачей.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Спартак» с 37 баллами занимает третье место в турнирной таблице.