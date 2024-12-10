​Булыкин пояснил сложности «Локомотива» и «Краснодара»

В российском футболе прошли матчи восемнадцатого тура, теперь команды ушли на долгий зимний перерыв и чемпионат возобновится лишь в марте. «Локомотив» и «Зенит» не совсем удачно провели свои последние перед перерывом матчи, в результате чего питерцы сейчас делят лидерство в турнирной таблице с «Краснодаром», а «железнодорожники» скатились на пятое место в турнирной таблице. Своим мнением о причинах этого мини-кризиса поделился Дмитрий Булыкин, бывший нападающий российской сборной и «Локомотива»:

- У «Локомотива» пошли ошибки в чемпионате, и чувствуется усталость. Грубые ошибки вратарей и защитников всё это сказывается, а у «Зенита» расслабленность и отпускное настроение, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.