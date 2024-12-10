Дуарте: «Спартак» самый популярный клуб России»

Защитник столичного «Спартака» Алексис Дуарте поделился мнением о популярности «красно-белых» в России.

«Спартак» самый популярный клуб России. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на «Спартак». Не столько даже дома, сколько на выезде», - цитирует легионера «Чемпионат».

Напомним, что Алексис защищает цвета московского коллектива с 2023 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.