Степашин назвал проблему «Зенита»

Сергей Степашин, член совета директоров московского «Динамо», поделился мыслями насчет выступления петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Многим бразильцам неинтересно. В «Зените» не так много отечественных футболистов играет и очевидно, что Семаку надо что-то делать. Но это проблема «Зенита», а не «Динамо», - передает слова Степашина «КП Спорт».
В последнем матче чемпионата России перед зимней паузой «Зенит» на домашнем стадионе принимал «Акрон». Питерцы потерпели поражение со счетом 1:2. После 18 туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» с 39 набранными баллами располагаются на второй позиции в турнирной таблице.
Бан пользователя