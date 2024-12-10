Дуглас рассказал, когда Соболев начнёт приносить пользу «Зениту»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением об адаптации в команде российского центрфорварда Александра Соболева.

«Соболев - хороший футболист с российским паспортом, у него есть положительные стороны. Он проходит процесс адаптации. Как только привыкнет к игре «Зенита», начнет приносить пользу», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 27-летний нападающий перешел в «Зенит» из московского «Спартака» за десять миллионов евро. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр поучаствовал в 11 поединках «сине-бело-голубых», не отметившись голевыми действиями.