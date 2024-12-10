Полузащитник «Локомотива» Батраков ответил на вопрос о трансфере

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о возможном трансфере в другой клуб.

«Это мой первый сезон на высоком уровне. Если набираю очки, и команда побеждает - хорошо. Всегда повторяю, что первостепенно для меня - это результаты «Локомотива», - передает слова 19-летнего полузащитника «ВсеПроСпорт».

Алексей – воспитанник академии «железнодорожников». Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 23 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и восемь голевых передач.