Пономарёв: «Игроки «Краснодара» подустали и берегут себя»

В последнее время «Краснодар» сбавил, команда не может выиграть уже несколько матчей и в восемнадцатом туре также не смогла - она сыграла вничью с московским «Локомотивом», 0:0. Несмотря на это, «Краснодар» остаётся лидером чемпионата, но ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв считает, что команда уже подустала:

- «Краснодар» показывает уже не ту игру, которую показывал в середине чемпионата. Наверное, ребята подустали, стали беречь себя и готовиться к отпуску. Они сидят на хороших окладах, не хочется им сломаться или получить травму, - цитирует слова Пономарёва betonmobile.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится лишь в марте.