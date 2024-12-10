«Спартак» не подпишет замену Бабичу

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич выбыл из-за повреждения на срок до шести недель. Сербский футболист перенес операцию на колене.

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, 28-летний игрок успеет восстановиться к старту зимних сборов «красно-белых», поэтому клуб не станет подыскивать ему замену в зимнее трансферное окно.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 37 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Бабич сыграл в РПЛ 17 матчей, забил два гола, сделал ассист и получил шесть предупреждений.