Хомуха: «ЦСКА нереально попасть в тройку с такой игрой»

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями относительно выступления «армейского» клуба в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«ЦСКА будет сложно попасть в тройку, если ничего кардинально не изменится, особенно касается схемы. У команды защитники забили больше голов, чем нападающие. С такой игрой в тройку будет нереально попасть», - передает слова специалиста Legalbet.
По итогам 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Марко Николича набрали 31 балл и занимают шестое место в турнирной таблице. «Армейский» коллектив отстает от идущего первым петербургского «Зенита» на восемь очков.
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