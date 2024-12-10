Защитник «Зенита» Дуглас выбрал клуб для завершения карьеры

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с журналистами поделился мыслями касательно своего будущего.

«Я постараюсь продлить свою карьеру в «Зените» настолько, насколько это возможно. И было бы здорово закончить ее в Петербурге», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре Сантос получил российское гражданство. Дуглас выступает за петербургский коллектив с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 23 поединках «сине-бело-голубых», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров.