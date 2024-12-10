Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Зенита» Дуглас выбрал клуб для завершения карьеры

10 Декабря 2024 • 08:45 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с журналистами поделился мыслями касательно своего будущего.

«Я постараюсь продлить свою карьеру в «Зените» настолько, насколько это возможно. И было бы здорово закончить ее в Петербурге», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре Сантос получил российское гражданство. Дуглас выступает за петербургский коллектив с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 23 поединках «сине-бело-голубых», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан поставил условие «Реалу» Гвардиола решил избавиться от четырёх игроков «Манчестер Сити» Роналду вмешался в конфликт Бензема Месси решил, в каком клубе продолжит карьеру Генич попрощался с РПЛ Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории Мбаппе рассказал, как злился на Месси после финала ЧМ-2022 Мостовой назвал точный счёт матча «Зенит» - «Акрон» Кто подвёл «Зенит» в матче с «Акроном»: три главных виновника поражения Лазарет «Реала» пополнился тремя важными игроками
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам «Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны» Зидан поставил условие «Реалу»
Спортивные новости
Виталий Петров отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов впервые с 1998 года В Госдуме прокомментировали информацию о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026 Свищёв высказался о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады Носов высказался о положении «Динамо» в женской Суперлиге Рыбин порассуждал о будущем Капризова в «Миннесоте» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Декабря
08:51 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «ЦСКА нереально попасть в тройку с такой игрой»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Дуглас выбрал клуб для завершения карьеры
08:38 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Счастлив, что являюсь гражданином России»
09 Декабря
22:46 · Россия. Премьер-лига
Названы команды, забившие меньше всех голов в осенней части РПЛ сезона 2024/2025 2
22:25 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «ЦСКА слабее своих конкурентов» 1
21:55 · Россия. Премьер-лига
Определены два худших клуба РПЛ осенней части текущего сезона
21:39 · Россия. Премьер-лига
Маркао: «Спартак» может бороться за чемпионство» эксклюзив
21:31 · Россия. Премьер-лига
Уэсли не является приоритетным вариантом для «Спартака» эксклюзив
20:49 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зенит» сохранил своё лицо, но оно поблекло» 1
20:42 · Россия. Премьер-лига
Силкин ответил, нужен ли Захарян «Динамо»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Джанашия оценил победную серию «Спартака»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Бабич вернётся в строй слухи
20:30 · Россия. Премьер-лига
Хомуха назвал главного аутсайдера РПЛ
20:24 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ поборются за Зиньковского слухи
20:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал клуб, с которым можно прощаться в РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» перенёс операцию фото
20:15 · Россия. Премьер-лига
Бобёр высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ
20:13 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич может возглавить клуб РПЛ слухи
20:12 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные цели «Спартака»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Степашин: «Динамо» надо бороться за первое место»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Преждевременно называть провальным трансфер Соболева»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Максименко рассказал о требованиях Станковича
19:54 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» могут покинуть 8 игроков – известны все фамилии 1
19:53 · Россия. Премьер-лига
Из «Акрона» уходит нападающий
19:49 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Я просто работаю, стараюсь не зазнаваться» 1
Все новости