Дуглас Сантос: «Счастлив, что являюсь гражданином России»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с журналистами высказался о своей натурализации.

«Это важно для меня и моей семьи, а также для «Зенита». Мы скромные люди, поэтому получить российский паспорт - важное решение для нас. Счастлив, что являюсь гражданином России», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дуглас получил российское гражданство в середине октября текущего года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сантос провел 18 поединков, в которых сделал три голевые передачи и получил одну желтую карточку. По итогам 18 туров «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ.