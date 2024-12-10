Бывший игрок «Кубани» раскрыл, чем Сперцян «заразился» от Кордобы

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о поведении на поле двух ключевых игроков группы атаки «Краснодара – Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна.

- Как Кордоба подписал новый контракт с «Краснодаром», так пошло у него на поле по-другому. Так бывает в плане психологии: у тебя есть какая-то цель, ты достигаешь её – и после этого немножко успокаиваешься. Может, не специально, но подспудно. Нужно убирать этот фактор.

В последних матчах у Кордобы не идёт мяч в чужие ворота. Против «Локомотива», как и против «Спартака», от него было много апелляций к арбитру. Ну будь похитрее: посадил на карточку Морозова – посади на неё и Монтеса, другого центрального защитника «Локомотива». Тогда оба они осторожней против тебя играли бы.

Понятно, что соперники Кордобу провоцируют. Все приловчились класть на него рухи, обхватывать, не давать продыху. Так ты дай судье шанс назначить штрафной в пользу твоей команды – упади где-нибудь лишний раз. Но споры с арбитром – это выплеск энергии не в то русло, в которое надо. Я смотрю, и Сперцян взял такую манеру, у него тоже стало много апелляций. Хорошо бы воздерживаться от этого, – сказал Селин.

Кордоба в сыгранной части чемпионата России забил восемь голов, Сперцян – шесть мячей.