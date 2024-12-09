Названы команды, забившие меньше всех голов в осенней части РПЛ сезона 2024/2025

Российская премьер-лига на паузе, а значит самое время обратить внимание на промежуточные статистические итоги.

Самыми нерезультативными командами по итогам осенней части сезона являются махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел», на счету обоих клубов по 11 забитых мячей в 18 матчах. Интересно, что и «Динамо», и «Факел» находятся не в зоне вылета, воронежцы занимают 14-е место, опережая идущий следом «Ахмат» на один зачётный балл, а клуб из Дагестана и вовсе расположился на 11-й строчке. 15 мячей забил «Пари НН», а на четвёртом и пятом месте с конца по этому показателю находятся замыкающие турнирную таблицу «Оренбург» и «Ахмат», на счету каждого по 16 забитых голов.