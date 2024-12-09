Сёмин: «ЦСКА слабее своих конкурентов»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выступлениях ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Армейцам» не хватает игроков в атаке, которые завершали моменты. Сегодня ЦСКА слабее своих основных конкурентов. Этот клуб занимает своё место в турнирной таблице», - цитирует Сёмина Metaratings.

После 18 туров подопечные Марко Николича занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже восемь зачётных баллов. В последнем туре перед зимним перерывом московскому клубу удалось в гостях переиграть «Факел» (1:0), единственный гол на свой счёт записал Тамерлан Мусаев.