Определены два худших клуба РПЛ осенней части текущего сезона

Российская премьер-лига отправилась на зимний перерыв, настало время подвести промежуточные итоги.

Худшими клубами по итогам осенней части текущего сезона оказались «Ахмат» и «Оренбург», занимающие предпоследнее и последнее места соответственно. «Оренбург» одержал лишь одну победу в 18 встречах и набрал восемь очков, в активе «Ахмата» 13 зачётных баллов, четыре из них было набрано в последних двух матчах.

В первом матче после зимнего перерыва «Ахмат» примет на своём поле казанский «Рубин», а «Оренбургу» предстоит отправиться в гости к набравшему ход московскому «Спартаку».