Бывший футболист московского «Спартака» Маркао высказался о результатах «красно-белых».

«Видел, что Спартак сейчас очень хорош. Отставание в 2 очка на дистанции совсем небольшое. Клуб может бороться за чемпионство», - сказал Маркао в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что «Спартак» одержал четыре крупные победы подряд в Российской премьер-лиге и забрался на третье место в турнирной таблице. В последнем матче перед зимним перерывом подопечные Станковича разгромили на своём поле «Пари НН» (3:0), а туром ранее неожиданно для многих разобрались в гостях с «Краснодаром» (3:0).