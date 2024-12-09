Московский «Спартак» продолжает поиск футболистов для усиления состава.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», вингер «Интернасьонала» Уэсли не является приоритетным вариантом для «красно-белых». В шорт листе московского клуба есть вингеры более предпочтительные.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 25-летнему бразильцу со стороны «Краснодара».

«Спартак» выдал ударную серию и забрался на третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сократив отставание от лидера всего лишь до двух зачётных баллов. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Станковича сыграют с «Оренбургом».