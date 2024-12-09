Появилась новая информация о будущем полузащитника Михаила Игнатова в московском «Спартаке».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в ближайшее трансферное окно «Спартак» не планирует продавать 24-летнего Игнатова, но при этом намерен отправить игрока в аренду.

По нашей информации, интерес к атакующему хавбеку проявляет «Ростов» и еще один неназванный клуб Премьер-лиги.

В этом сезоне Игнатов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.