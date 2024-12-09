Колосков: «Зенит» сохранил своё лицо, но оно поблекло»

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, высказал мнение об игре петербургского «Зенита» в первой половине текущего сезона Российской премьер-лиги.
«Моё личное мнение - не «Зенит» душит конкурентов. Заслуга «Зенита» в том, что он сохранил своё лицо. Но оно в последнее время поблекло», - передает слова Колоскова Metaratings.ru.
В последнем матче перед зимней паузой петербургский клуб на домашнем стадионе «Газпром Арена» неожиданно проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. После 18 туров подопечные Сергея Семака набрали 39 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.
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