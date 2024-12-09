Силкин ответил, нужен ли Захарян «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин, работавший в «Динамо», высказался о возможном возвращении в клуб хавбека Арсена Захаряна.

Напомним, летом 2023 года Захарян перебрался в испанский «Реал Сосьедад».

— «Динамо» нужен здоровый Захарян. Думаете, его тут ждут? На его месте уже играют другие футболисты. «Динамо» не нужен Арсен, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян пока на поле не выходил, так как продолжает восстанавливаться после полученной травмы.

Всего на счету полузащитника 40 выходов на поле в футболке «Реал Сосьедада», один забитый мяч и две результативные передачи.