Джанашия оценил победную серию «Спартака»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия оценил игру другого столичного клуба - «Спартака» - в последних поединках.
«Что касается победной серии «Спартака», то это «Спартак». Они могут так делать. Я всегда болел за «Спартак» - они всегда были хорошей командой, которая показывала хороший футбол», - приводятся слова Джанашии на страницах «Чемпионата».
Подопечные Деяна Станковича набрали 37 баллов по итогам 18 туров Российской премьер-лиги. «Народная команда» отстает от идущего первым «Краснодара» на два очка. В первой встрече после зимней паузы «красно-белые» на своем поле примут «Оренбург». Матч состоится в начале марта 2025 года.
Бан пользователя