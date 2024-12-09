Появилась информация о сроках восстановления защитника московского «Спартака» Срджана Бабича.

Ранее сообщалось, что 28-летний Бабич перенес операцию на колене.

Как утверждает телеграм-канал «У Кузьмича», ориентировочно Бабич вернется на поле через четыре-шесть недель. Таким образом, футболист может быть готов уже к первому сбору.

Напомним, что последние матчи перед зимней паузой 28-летний Бабич доигрывал с травмой.

В текущем сезоне серб принял участие в 19 встречах во всех турнирах, отметился двумя голами и оформил один ассист.

После 18 туров «Спартак» находится на третьей позиции в РПЛ, набрав 37 очков.