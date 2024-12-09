Хомуха назвал главного аутсайдера РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха дал комментарий относительно неудачного выступления «Оренбурга» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Оренбургу» нереально будет сократить отрыв. Все, кто находится внизу, могут оказаться в зоне вылета. Но на текущий момент только «Оренбург» - явный кандидат на вылет», - передает слова эксперта «Чемпионат».
По итогам 18 туров Российской премьер-лиги команда из Оренбурга набрала всего восемь очков. В первом матче после зимнего перерыва коллектив на выезде померяется силами с московским «Спартаком», занимающим третью позицию в турнирной таблице чемпионата страны.
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