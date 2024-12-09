Вингер московского «Спартака» Антон Зиньковский близок к уходу из клуба ближайшей зимой.

Как утверждает известный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, сразу две команды Российской премьер-лиги будут бороться за подписание 28-летнего футболиста. По данным источника, речь идет о «Химкам» и «Локомотиве».

Уточняется, что «Спартак» готов отпустить Зиньковского за два миллиона евро.

В текущем сезоне вингер появился на поле только в семи матчах чемпионата России и всего три раза выходил в стартовом составе. В активе Зиньковского нет результативных действий.

Трудовой договор футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.