Мостовой назвал клуб, с которым можно прощаться в РПЛ

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался насчет перспектив «Оренбурга» во второй половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«Я не первый, кто скажет, что с «Оренбургом» можно попрощаться в РПЛ. Основная проблема в том, что команда не может выбраться из ямы, в которой оказалась с предыдущим тренером», - передает слова эксперта «Чемпионат».
По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал всего восемь баллов и находится на последней строчке в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва аутсайдер на выезде встретится со столичным «Спартаком». Игра пройдет в начале марта следующего года.
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