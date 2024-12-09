Защитник «Спартака» Срджан Бабич перенёс хирургическое вмешательство. Сербский футболист был прооперировал в Белграде из-за проблемы с коленом. Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба.

«Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу!» - говорится в сообщении «красно-белых».

«Спартак» после восемнадцати туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У команды Деяна Станковича 37 очков. Выше идут «Зенит» и «Краснодар», которые смогли набрать по 39 баллов.

Напомним, что в субботу «Спартак» разгромил «Пари НН» - 3:0.