Бобёр высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

«Краснодар» ушёл на зиму в качестве лидера, а не «Зенит». Это интрига. «Краснодар» неплохо выглядит. Если бы команда выиграла в домашнем матче, ушла бы на перерыв с отрывом», - передает слова эксперта «Чемпионат».