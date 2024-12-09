Бобёр высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Краснодар» ушёл на зиму в качестве лидера, а не «Зенит». Это интрига. «Краснодар» неплохо выглядит. Если бы команда выиграла в домашнем матче, ушла бы на перерыв с отрывом», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что после 18 туров «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 баллов. Подопечные Мурада Мусаева опережают «сине-бело-голубых» по дополнительным показателям. Призовую тройку замыкает московский «Спартак», на счету которого 37 очков.
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