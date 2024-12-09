Бывший рулевой калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич может вернуться к работе в Российской премьер-лиге.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 45-летний специалист может стать новым главным тренером «Химок». Сообщается, что в подмосковном клубе не совсем довольны работой действующего наставника Франка Артиги, поэтому подыскивают ему замену.

Напомним, Артига руководит «Химками» с июня текущего года. Под его руководством команда завершила первую часть чемпионата России в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в таблице.

Стоит сказать, что последним местом работы Игнашевича была «Балтика». Минувшим летом тренер по собственному желанию покинул клуб после вылета из РПЛ.