Раскрыты трансферные цели «Спартака»

Судя по всему, «Спартак» планирует провести активную трансферную зиму. Появилась информация о том, что в ближайшее окно состав «красно-белых» могут покинуть восемь футболистов. При этом «красно-белые» планируют совершать и сделки на вход. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», спартаковцы рассчитывают подписать нападающего, вингера, футболиста в центр поля, вратаря и правого защитника. Именно такие цели имеет клуб.

Как известно, на зимние каникулы «Спартак» ушёл на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» и «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на два балла.