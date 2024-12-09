Степашин: «Динамо» надо бороться за первое место»

Сергей Степашин, член совета директоров столичного «Динамо», высказался относительно перспектив «бело-голубых» в текущем розыгрыше чемпионата страны.
«Бороться надо за первое место. Четыре очка - не тот отрыв. В прошлом году в первом круге мы от «Зенита» отставали на восемь, но едва не выиграли. Главное - качество игры и настрой», - передает слова руководителя «КП Спорт».
Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Третьим идет московский «Спартак», вторым – петербургский «Зенит», а лидером является «Краснодар».
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