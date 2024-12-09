Ледяхов: «Преждевременно называть провальным трансфер Соболева»

Экс-игрок национальной команды России Игорь Ледяхов в разговоре с журналистами поделился мнением о трансфере нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Преждевременно называть провальным трансфер Соболева. Ему надо забить первый гол, тогда он снимет груз. Посмотрим, как он проведёт вторую часть чемпионата. После неё можно делать выводы», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что переход Соболева обошелся петербургскому клубу в десять миллионов евро. В текущем сезоне центральный нападающий провел 11 поединков за «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге, не отметившись голевыми действиями.