Максименко рассказал о требованиях Станковича

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о том, какие требования к нему предъявляет новый тренерский штаб.

Голкипер заявил, что не считает модой игру ногами, ведь это уже современная тенденция в футболе.

«Что требуют — на себя стягивать игроков, выходить из-под прессинга в быструю атаку», — приводит слова Максименко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Максименко провел 18 матчей в чемпионате России, пропустил 14 голов и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 18 туров «Спартак» находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 37 набранных очков.