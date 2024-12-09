«Спартак» могут покинуть 8 игроков – известны все фамилии

По итогам зимнего трансферного окна состав «Спартака» может серьёзно измениться. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», из московского клуба могут уйти восемь футболистов. В этом списке находятся Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Александр Селихов, Михаил Игнатов, Миенти Абена, Хесус Медина, Виллиан Жозе и Шамар Николсон.

Отмечается, что кто-то из этого списка может уйти на правах аренды, а кто-то – через полноценный трансфер.

После первой части сезона «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» и «Зенита» «красно-белые» отстают на два очка.