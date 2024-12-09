Из «Акрона» уходит нападающий

Форвард тольяттинского «Акрона» Иван Тимошенко близок к уходу из клуба. Игрок пополнил ряды команды минувшим летом, перебравшись из столичной «Родины» на правах аренды.

Стороны могут досрочно расторгнуть трудовое соглашение, об этом стало известно журналистам «Чемпионата». В первой половине сезона Тимошенко поучаствовал в 16 поединках «Акрона», записав на свой счет два забитых мяча. Его контракт рассчитан до середины следующего года. Рыночный ценник Ивана оценивается в 855 тысяч евро.

На зимнюю паузу «Акрон» ушел на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче тольяттинская команда победила петербургский «Зенит» со счетом 2:1.