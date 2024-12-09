Бонгонда: «Я просто работаю, стараюсь не зазнаваться»

Вингер столичного «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием о своей успешной игре в последних матчах.

«Спасибо, брат, спасибо, – Бонгонда сказал это по-русски. – Что касается этого отрезка, то я просто работаю, стараюсь не зазнаваться», — цитирует конголезца «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Бонгонда забил пять мячей и стал автором двух результативных передач в 18 играх чемпионата России.

Действующее трудовое соглашение нападающего со «Спартаком» рассчитано до конца июня 2027 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.