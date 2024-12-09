​Джанашия считает «Фиорентину» неудачным вариантом для Батракова

Молодой полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков очень ярко проявил себя в нынешнем сезоне и за ним уже следят представители клубов из топовой пятерки чемпионата Европы. В частности, интерес проявляет итальянская «Фиорентина», которая очень удачно выступает в нынешнем сезоне Серии А. Однако бывший футболист московского «Локомотива», Заза Джанашия, считается этот вариант не самым лучшим для Батракова. Он пояснил, почему:

- «Фиорентина» - не та команда, в которой Батраков сможет прибавить. Да и в целом итальянский чемпионат для него тяжеловат. Там много борьбы, а он еще молодой, ему будет там сложно. Думаю, Батракову больше подходит Испания с техничным футболом, - цитирует слова Джанашии «ВсеПроСпорт».