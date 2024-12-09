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Бонгонда: Я не хотел обидеть легенд «Спартака»

09 Декабря 2024 • 19:40 Комментировать

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о ситуации с легендами клуба.

Ранее футболист «красно-белых» заявил, что не знает Егора Титова, поэтому ему не важна критика со стороны. После этого многие остались недовольны словами конголезца.

— Я никого не хотел обидеть. Я много кого знаю в лицо, но не всех могу назвать по именам. Надеюсь, что никто не обиделся, — приводит слова Бонгонды портал «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 29-летний футболист принял участие в 18 встречах, в которых пять раз поразил ворота соперников и оформил два ассиста.

На зимнюю паузу «Спартак» отправился на третьем месте, имея в копилке 37 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда
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