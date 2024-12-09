Бонгонда — о выездной серии «Спартака»: «Это самая длительная моя поездка»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда поделился впечатлениями от длительной поездки из Москвы в Ростов, Краснодар и обратно.

«Скорее всего, это самая длительная моя поездка вообще. В общем, смириться можно со всем, хотя тут не было особенно утомительно – в поезде можно и поспать», — приводит слова Бонгонды портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие во всех 18 матчах чемпионата России, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

После 18 туров «Спартак» находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 37 зачетных баллов.