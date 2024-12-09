​Селюк: «Кризис «Зенита» - это вина игроков из Латинской Америки»

Питерский «Зенит» проходит через период кризиса, команда проиграла два домашних матча кряду. Сперва её огорчили «Крылья Советов», а в минувшую субботу то же самое сделал «Акрон», причём благодаря голу Артёма Дзюбы. События прокомментировал известный футбольный агент Дмитрий Селюк, он видит конкретную причину неудач «Зенита», возложив ответственность на игроков из Латинской Америки:

- Это то же самое, что происходило с командой в прошлом году. Дело в том, что я всегда говорил, говорю и буду говорить… Даже не только я об этом говорю, я же не последняя инстанция. Это ясно как божий день: перенасыщение игроков из Латинской Америки. Они играют по настроению, - цитирует слова агента «ВсеПроСпорт».