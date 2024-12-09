​Батраков: «Где буду завтра? У родителей»

Девятнадцатилетний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на слухи о том, что он может покинуть клуб уже в ближайшие трансферное окно. По его словам, он никуда не собирается уходить и с сарказмом ответил на вопросы журналистов, заявив, что завтра он будет дома с родителями:

- Всегда повторяю, что первостепенно для меня – это результаты «Локомотива». Где я окажусь завтра? У родителей в Орехово-Зуево, - цитирует слова футболиста «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сейчас московский «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.