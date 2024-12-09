​Песьяков не жалеет об уходе из «Ростова»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков дал понять, что не жалеет о том, что летом покинул «Ростов» и теперь выступает в менее престижном клубе, хотя также представителе РПЛ. 35-летний голкипер дал понять, что в этой ситуации своё веское слово сказали некоторые семейные обстоятельства.

- Блин, знаете, мне здесь минут на 20 придется вам рассказывать всю ситуацию. Не знаю… тут задействованы мои близкие, поэтому в целом я ни о чем не жалею, - цитирует слова Песьякова «ВсеПроСпорт».

Напомним что в «Ростове» Песьяков отыграл целых семь лет - с 2017 по 2024 год. В самарский клуб он перебрался в качестве свободного агента.