Сразу пять клубов РПЛ смогли забить больше 30 мячей за осенний отрезок сезона: ЦСКА не в их числе

Первая часть текущего сезона Российской премьер-лиги официально завершена. Лидером на зимний перерыв вновь ушел «Краснодар», как это было и в прошлом году.

Многие клубы в нынешней кампании демонстрируют результативный футбол. После 18 туров сразу пяти коллективам удалось забить больше 30 голов. Отметим, что среди этих клубов нет ЦСКА.

Самыми результативными стали «Зенит» и «Динамо», забившие по 37 раз. На один гол меньше у «Спартака» (36), а далее по списку идут «Краснодар» (34) и «Локомотив» (33).

Стоит добавить, что возвращение чемпионата России состоится в первые дни марта 2025 года.