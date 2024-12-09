Сенников назвал единственную команду, которая хорошо провела концовку РПЛ

Экс-игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о первой части сезона чемпионата России.

Эксперт заявил, что у всех команд были спады, особенно это касается «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив», которые завалили концовку.

— Концовку чемпионата хорошо провел только «Спартак», но а по ходу чемпионата? — приводит слова Сенникова спортивный портал «Чемпионат».

Напомним, по итогам 18 туров лидером РПЛ является «Краснодар», который заработал 39 баллов. Вторым идет «Зенит», набравший столько же баллов, а замыкает тройку «Спартак». В копилке команды Деяна Станковича 37 очков.